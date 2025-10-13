Com novo interesse em mineração, RS redescobre a geofísica 

A "nova corrida do ouro", agora por minerais críticos e terras raras, está chamando atenção para o potencial do Rio Grande do Sul. Entre a quase miragem da Elevação Rio Grande e reservas mais tangíveis, uma especialização que surgiu no Estado e havia perdido interesse vive um momento de retomada. A Unipampa de Caçapava do Sul está formando a sua primeira turma de geofísicos.
No final de semana, a Sociedade Brasileira de Geofísica celebrou, em Lavras do Sul, a primeira operação envolvendo esse conhecimento, em 1932. Antes de prosseguir, é bom lembrar: geofísica é ciência que estuda a Terra por meio de suas propriedades físicas, como gravidade, magnetismo, calor e eletricidade.
São métodos indiretos para investigar as camadas subterrâneas, como a propagação de ondas sísmicas, e é aplicada em áreas como exploração mineral, incluindo petróleo, estudos ambientais, arqueologia e geotecnia. A geofísica pode ser usada para identificar e mapear reservas de terras raras, que estão – de novo – na raiz da nova polêmica entre Estados Unidos e China.
A combinação de reconhecimento e retomada no Estado culminou com monumento em homenagem a pioneiros. Um deles foi Décio Savério Oddone, avô do gaúcho Décio Oddone, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Savério nasceu no Rio de Janeiro, Formou-se pela Escola Nacional de Engenharia em 1931 e já em 1932, participou da campanha de levantamento magnético para prospecção de ouro em Lavras do Sul, onde acabou se fixando.
Alguns minerais críticos
- Cobalto
- Cobre
- Grafite
- Lítio
- Níquel
- Nióbio
- Titânio
Todas as terras raras
- São 17 elementos químicos que, embora existam na natureza, estão em pequenas concentrações e em minerais complexos, o que exige tecnologia para extrair e processar. Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, portanto usado na produção de superímãs aplicados em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.
- Os 17 raros: cério, érbio, európio, escândio, disprósio, gadolínio, hólmio, itérbio, ítrio, lantânio, lutécio, neodímio, praseodímio, promécio, samário, térbio e túlio.