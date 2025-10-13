Com novo interesse em mineração, RS redescobre a geofísica 

Monumento aos pioneiros foi inaugurado em Lavras do Sul. Décio Oddone / Divulgação

A "nova corrida do ouro", agora por minerais críticos e terras raras, está chamando atenção para o potencial do Rio Grande do Sul. Entre a quase miragem da Elevação Rio Grande e reservas mais tangíveis, uma especialização que surgiu no Estado e havia perdido interesse vive um momento de retomada. A Unipampa de Caçapava do Sul está formando a sua primeira turma de geofísicos.

No final de semana, a Sociedade Brasileira de Geofísica celebrou, em Lavras do Sul, a primeira operação envolvendo esse conhecimento, em 1932. Antes de prosseguir, é bom lembrar: geofísica é ciência que estuda a Terra por meio de suas propriedades físicas, como gravidade, magnetismo, calor e eletricidade.

São métodos indiretos para investigar as camadas subterrâneas, como a propagação de ondas sísmicas, e é aplicada em áreas como exploração mineral, incluindo petróleo, estudos ambientais, arqueologia e geotecnia. A geofísica pode ser usada para identificar e mapear reservas de terras raras, que estão – de novo – na raiz da nova polêmica entre Estados Unidos e China.

A combinação de reconhecimento e retomada no Estado culminou com monumento em homenagem a pioneiros. Um deles foi Décio Savério Oddone, avô do gaúcho Décio Oddone, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Savério nasceu no Rio de Janeiro, Formou-se pela Escola Nacional de Engenharia em 1931 e já em 1932, participou da campanha de levantamento magnético para prospecção de ouro em Lavras do Sul, onde acabou se fixando.

Alguns minerais críticos

Cobalto

Cobre

Grafite

Lítio

Níquel

Nióbio

Titânio

Todas as terras raras

São 17 elementos químicos que, embora existam na natureza, estão em pequenas concentrações e em minerais complexos, o que exige tecnologia para extrair e processar . Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, portanto usado na produção de superímãs aplicados em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.

