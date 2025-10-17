Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Cautela mantida
Com isolamento da antidiplomacia, como pode evoluir a relação Brasil-EUA

Alívio do tarifaço não virá de graça, e é tarefa dos profissionais que têm bons antecedentes fazer com que o custo seja o menor possível

