Com especulação eleitoral, dólar e bolsa driblam estresse sem entusiasmo

Moeda americana fechou em R$ 5,336. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Após passar boa parte da sessão em trajetória de leve alta, o dólar encerrou esta sexta-feira (3) com oscilação para baixo de 0,07%, para R$ 5,336. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, fechou com variação para cima, também sem entusiasmo, de apenas 0,19%, mas o suficiente para retomar o patamar de 144 mil pontos.

Um dos indicadores que poderia dar maiores direções para as negociação viria dos Estados Unidos caso não houvesse shutdown por lá. Dados do mercado de trabalho americano deveriam ser publicados nesta sexta-feira (3), mas não foram por conta da paralisação dos serviços federais, ainda por tempo indeterminado.

O mercado costuma olhar com lupa esse tipo de informação por ter potencial de dar indicações para o futuro do juro dos EUA. Na sessão passada, falas mais cautelosas quanto a novos cortes na taxa fizeram o dólar subir e a bolsa cair.

Os ativos domésticos também reagiram a novas informações sobre cenário eleitoral brasileiro. A notícia da Folha de S. Paulo de que Jair Bolsonaro teria dado aval para a candidatura à Presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a condição de ter a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como candidata a vice-presidente, foi mencionada por analistas como motivo do encerramento positivo, pero no mucho.

*Colaborou João Pedro Cecchini