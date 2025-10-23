Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Contagem regressiva
Análise

Com disparada do dólar e apoio de Trump no centro de crise, Milei vive pesadelo pré-eleitoral

Estimativa é de que o BC da Argentina e o Tesouro americano tenham ofertado US$ 5 bilhões nos últimos três meses para tentar evitar descontrole, sem sucesso 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS