BRDE vai ficar mais perto da Faria Lima a partir desta sexta-feira

BRDE tem unidade em Porto Alegre. BRDE / Divulgação

Considerada a segunda maior instituição pública de fomento do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai passar a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A formalização como novo associado ocorre nesta sexta-feira (24) em evento em São Paulo. Estarão presentes os presidentes do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, e da Febraban, Isaac Sidney.

A federação que representa 98% dos ativos totais das instituições bancárias que atuam no Brasil tem sede na Faria Lima, símbolo do mercado financeiro no país.

Na prática, a adesão à Febraban significa permanente atualização das práticas da equipe do BRDE no que se refere ao sistema normativo e regulatório do setor, melhoria dos serviços financeiros e redução dos níveis de risco.

Como novo associado, o banco também passa a contar com consultorias nas áreas jurídica e tributária, compliance e segurança cibernética — tema que tem sido mais debatido depois de quatro ataques hackers ao sistema financeiro em três meses.

Neste mês, o BRDE alcançou as marcas de R$ 23,4 bilhões em sua carteira de crédito e de R$ 1,16 bilhão em recursos captados por emissão de títulos de renda fixa. O banco foi a primeira instituição no Brasil a emitir Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs), em novembro do ano passado.

*Colaborou João Pedro Cecchini