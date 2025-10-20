Brasil é 40° em ranking de sistemas previdenciários, com alerta para o futuro

Pior nota do Brasil é em critério que avalia capacidade de seguir sustentando os benefícios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um levantamento internacional sobre sistemas de previdência deixou o Brasil em situação desconfortável: o nacional segue com nota C, mas recuou para a 40ª posição em 52 analisados, mesmo com leve melhora na pontuação de 56,2, conforme os autores "influenciada por dados econômicos atualizados".

A análise leva em conta três principais fatores. Em dois, o país teve avaliação superior à geral: adequação e integridade, com conceito B. No entanto, o terceiro, de sustentabilidade (no sentido de continuar pagando benefícios), puxou para baixo com nota E. Esse aspecto vem ganhando força no debate nacional.

O 17ª Índice Global de Pensões Mercer CFA Institute é resultado de parceria entre a Mercer, um dos negócio do grupo Marsh McLennan, listado na bolsa de Nova York e especializado em seguros, resseguro, gestão estratégica e e de talentos, e o CFA Institute, associação global de profissionais de investimentos.

— O relatório destaca a necessidade de expandir a cobertura previdenciária, introduzir contribuições mínimas obrigatórias e integrar fatores ESG nas políticas de investimento para fortalecer o sistema nacional — explica em nota Tiago Calçada, diretor da área de wealth na Mercer Brasil.

No ranking, os sistemas de Holanda, Islândia, Dinamarca e Israel mantiveram a classificação A em 2025. Pela primeira vez, Singapura obteve uma classificação A, tornando-se o único país da Ásia a alcançar essa posição.

Como é o Índice Global

Avalia os sistemas de renda para aposentadoria em todo o mundo e sugere possíveis áreas de reforma que podem oferecer benefícios mais adequados e sustentáveis, com alto nível de integridade. Neste ano, compara 52 países, incluindo quatro novos: Kuwait, Namíbia, Omã e Panamá, abrangendo 65% da população mundial. Tem apoio do Monash Centre for Financial Studies (MCFS).