Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Problema de sustentabilidade
Análise

Brasil é 40° em ranking de sistemas previdenciários, com alerta para o futuro

Mesmo com leve melhora na pontuação, para 56,2, o nacional segue com nota C, mas recuou em análise de 52 países

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS