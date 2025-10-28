Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ânimo relativo
Bolsa tem novo recorde e dólar cai com chances de corte de juro nos EUA e acordo com China

Na Argentina, euforia com Milei durou um dia no mercado de cãmbio, e peso volta a perder força só um dia depois de vitória

