Bolsa renova recorde, mas dólar marca passo mesmo com corte de juro nos EUA

Félix Zucco / Agencia RBS

O mercado financeiro manteve certo bom humor nesta quarta-feira (29), mas moderado. O dólar ficou quase estável, com variação para baixo de 0,03% para cima, em R$ 5,358. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 0,7% para 148,4 mil pontos, um novo recorde.

Como era esperado o corte de juro nos EUA para entre 3,75% e 4,% ao ano, confirmado nesta quarta-feira, o foco ficou na entrevista coletiva pós-decisão do presidente do Fed (Federal Reserve, o BC americano), Jerome Powell. E ele desidratou parte do otimismo observado durante o dia ao sinalizar que um novo corte de juro nos EUA em dezembro não está garantido.

— Nas discussões do comitê nesta reunião, houve visões muito divergentes sobre como proceder em dezembro. Uma nova redução na taxa básica na reunião de dezembro não é uma conclusão previsível. Longe disso. Vamos avaliar os dados, como afetam o cenário e o balanço de riscos — disse Powell.

O mercado também espera bons resultados no encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Chin, Xi Jinping. A Casa Branca confirmou que a reunião ocorrerá às 23h desta quarta-feira (11h da manhã de quinta-feira no horário de Seul, na Coreia do Sul).

*Colaborou João Pedro Cecchini

