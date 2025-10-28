Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Além da Foz do Amazonas
Notícia

Avança concessão de licenças para buscar petróleo na Bacia de Pelotas

Duas empresas têm autorização ambiental para pesquisar o fundo do mar na região

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS