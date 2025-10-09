Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Entrevista
Notícia

"Assusta o quão ignorantes somos sobre a China, mesmo na elite empresarial", diz Geromel

Ricardo Geromel avalia que chineses estão "percebendo que há oportunidade e vindo com os dois pés na porta"

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS