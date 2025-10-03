Assessoria de investimentos do Itaú abre unidade na Serra, primeira fora de Porto Alegre

Íon tem cinco escritórios na capital gaúcha. SM2 Estúdio / Divulgação

A assessoria de investimentos do Itaú, chamada íon (assim mesmo, com inicial minúscula), abriu na quinta-feira (1º) sua primeira unidade no Rio Grande do Sul fora de Porto Alegre, onde há cinco escritórios do tipo. A nova estrutura fica em Caxias do Sul, na Rua Santos Dumont, 1285, bairro Exposição.

O íon tem cerca de 80 profissionais contratados e R$ 28 bilhões sob gestão no Estado, o que representa cerca de 4% do volume nacional. A assessoria de investimentos do Itaú já tem clientes na Serra, mas agora haverá possibilidade de atendimento presencial na agência do Itaú Personnalité, segmentação de alta renda do banco.

— Chegamos a Porto Alegre em 2021, com área de assessoria dentro do banco que contemplasse não só a nossa visão, mas também atrelamos o bolso dos nossos especialistas ao retorno da carteira do cliente. Desde que inauguramos os primeiros escritórios, temos clientes em todas as regiões do Estado, e parte considerável é da Serra — diz o superintendente de assessoria de investimentos do Itaú, Eduardo Forestieri.

O executivo esteve na Capital nesta semana para evento com clientes do Itaú. Observa que o mercado de investimentos tem crescido sobretudo a partir do maior interesse por diversificação de ativos e do surgimento de certificações para planejadores financeiros.

— Estamos vendo o mercado se especializando. Obviamente, ainda temos de dar alguns passos, como entender quais são os objetivos de cada um dos profissionais. Outra grande diferença que vemos é o quanto já conseguimos falar sobre um prazo maior do que um ano, ou três anos — afirma Forestieri.

*Colaborou João Pedro Cecchini