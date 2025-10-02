Aprovação de imposto mínimo é histórica, mas não elimina distorção tributária

Lula Marques / Agência Brasil / Divulgação

A coluna previa aprovação por unanimidade da isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, mas houve uma surpresa positiva, em vez de risco: a manutenção do imposto mínimo tal como havia sido proposta, com ajustes só em detalhes. É um avanço histórico em um país marcado por desigualdade, inclusive tributária.

Pelas regras, quem ganha mais de R$ 600 mil ao ano ou R$ 50 mil ao mês e não contribui, hoje, com sequer um centavo para financiar os serviços públicos pela via do pagamento de impostos enfim vai se encontrar com a Receita. É importante observar que, pela regra aprovada, o "imposto mínimo" de 10%, na verdade, é o máximo, porque a taxação é progressiva. Um exemplo: quem ganha R$ 650 mil ao ano (R$ 54.166,66 ao mês) vai pagar 0,833% de IR, ou R$ 5.414,50 anuais.

O recado das ruas aos parlamentares, lembrando sua função de representação da sociedade, não particular, contribuiu para o resultado. Mas uma distorção tributária ficou para solução futura: como saltará aos olhos de uma relevante classe média, sem correção integral da tabela do IR, haverá desequilíbrio brutal entre quem ganha acima de R$ 7.350 e até R$ 50 mil.

É tão evidente a necessidade de corrigir essa deformação que também foi aprovado, de última hora, dispositivo que obriga o Executivo a apresentar em até um ano uma proposta para atualizar a tabela. Como se tratou de saída política para garantir a aprovação sem a correção da "escadinha" do IR pelo IPCA, sabe-se lá se será cobrada e cumprida, mas a inclusão reforça a exposição dessa distorção tributária.

Quem recebe de R$ 7.350 até até R$ 49.999 mensais seguirá sujeito à tributação em degraus que vai até 27,5%. Vai se abrir um abismo entre quem tem renda mensal, por exemplo, R$ 48 mil, que seguirá com tributação de até 27,5% para parte dos ganhos e quem recebe R$ 50 mil, que vai contribuir com os citados 0,833%.