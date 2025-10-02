Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Unanimidade total
Análise

Aprovação de imposto mínimo é histórica, mas não elimina distorção tributária

Câmara aprovou dispositivo para prever correção de tabela, até porque se abrirá um abismo na taxação de quem ganha acima de R$ 7.350 e até R$ 50 mil

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS