Dólar fechou em queda de 0,47%, para R$ 5,311. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O mercado de câmbio reagiu bem ao telefonema entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump, nesta segunda-feira (6). O dólar fechou em queda de 0,47%, para R$ 5,311.

A chance de algum alívio nas relações comerciais entre os dois países contribuiu para valorização do real frente à moeda americana. O movimento foi distinto do observado em outros mercados.

O otimismo, no entanto, não alcançou o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, que caiu 0,4%, voltando ao nível de 143 mil pontos. Entre os investidores, chegou mais alto o eco de declarações do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, de que a inflação está longe da meta em qualquer cenário relevante. A frase em banco-centralês foi traduzida para "não há hipótese de corte de juro ainda em 2026".

Como o indicador havia batido sucessivos recordes, operadores também citam a realização de lucros como um dos motivos para o recuo nesta segunda-feira.

*Colaborou João Pedro Cecchini