Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Polarização, só que não
Análise

Antes de tapar rombo, governo exonera indicados até por "ferozes" oposicionistas

Entre os expurgos, estão apadrinhados por quem faz discursos agressivos, como Ciro Nogueira (PP-PI) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Episódio deveria ser pedagógico para eleitores

