A "pessoa desconhecida mais famosa do mundo" e as mudanças que afetam as empresas

Pavan Sukhdev apresentou o painel "Navegando em mares revoltos: governança para sobreviver às disrupções dos próximos cinco anos". Hara Fotografia / Divulgação

Em um mundo com guerras intermináveis e desastres ambientais como o vivido há pouco mais de uma ano no Rio Grande do Sul, o tema do 26° Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), aberto nesta quarta-feira (8) em São Paulo, reflete algumas das preocupações dos gestores de negócios: Governança em um mundo disruptivo.

O cenário foi detalhado por Pavan Sukhdev, fundador e CEO da Gist Impact, descrito como "economista por vocação, banqueiro por ocupação e engenheiro ambiental por paixão". No painel "Navegando em mares revoltos: governança para sobreviver às disrupções dos próximos cinco anos", listou os principais riscos (veja no final deste texto), com a inclusão de pontos que não são tão óbvios. E advertiu:

— Todas as empresas têm externalidades. Se não medem o risco de hoje, não sabem que prejuízos podem ter amanhã. Não se pode gerenciar o que não se mede.

Sukhdev fez questão de explicar porque incluiu a inteligência artificial entre os riscos:

— Como ativo, a inteligência artificial pode ser usada de forma muito positiva, para aumentar a produtividade. Mas tem um aspecto negativo: nada indica que cibercriminosos não vão usar esses recursos. E o crime com IA será mais perigoso do que sem.

Para Sukhdev, o problema mais desafiador entre os cinco que apresentou é o que chama de "mudanças no contrato social". Avalia que há muita ambiguidade e incerteza nas relações de poder, e que a democracia está "desafiada". Perguntou à plateia do congresso quem já havia ouvido falar em Curtis Yarvin. Diante do silêncio, brincou:

— É a pessoa desconhecida mais famosa do mundo.

Depois do breve alívio cômico, voltou a falar sério. Disse que Yarvin é seguido por personagens como J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos.

— Uma de suas teses é de que a democracia é um software ultrapassado. Como é cientista da computação, diz que deveria haver uma monarquia comandada por empresas de tecnologia, que são mais inteligentes porque sabem fazer coisas melhor do que todo o mundo.

Outra tese, destacou, é a de que é preciso eliminar boa parte do serviço púbico. Dada a influência de Yarvin na Casa Branca, diz que as consequências do shutdown podem ser mais drásticas. O que preocupa, frisou Sukhdev, é a que existam pessoas apoiando essas teses:

— Estamos vendo regimes quase monárquicos, que usam a força da autoridade em vez da negociação e da democracia. E há pessoas pobres se aliando a quem está causando essa pobreza. Isso pode ser uma ameaça muito significativa.

Reputação e disrupção

O economista ambiental chamou atenção para o fato de alguns desses riscos já estarem afetando grandes multinacionais (veja detalhes também no final deste texto).

— É preciso proteger a reputação durante a disrupção não só evitando riscos, mas aceitando alguns. Resiliência não é só evitar a perda, também é aceitar quando acontecer e se distanciar dos riscos.

Falando para pessoas que compõem conselhos de administração de empresas — em tese, o mais alto nível de gestão —, Sukhdev afirmou que esses profissionais têm um papel fundamental, porque a boa governança ajuda a preparar as empresas para esses desafios que se apresentam "no mesmo lugar ao mesmo tempo" — como o filme Oscarizado.

— Reputação pode ser aprimorada com confiança. A disrupção não é inimiga, mas o mar por onde vocês navegam.

Empresas, riscos e reações

Unilever: a empresa foi acusada de "greenwashing", ou seja, de maquiar dados de sustentabilidade ambiental. O executivo responsável foi demitido e foi contratada uma auditoria externa no uso de água para eliminar a insegurança, com uso de inteligência artificial.

Samsung: foi muito impactada pela crise dos semicondutores, o que levou a uma mudança do conselho de administração, que passou a ter supervisão de gastos de capital. A companhia também adotou diversificação de negócios e comitês de sustentabilidade.

Nestlé: sob escrutínio por produzir alimentos ultraprocessados, adotou supervisão de profissionais da ciência da nutrição e redobrou cuidados com desmatamento e gestão de recursos hídricos.

Os principais riscos

Instabilidade geopolítica

Inteligência artificial

Saúde do planeta

Novas ameaças à saúde humana

Mudanças no contrato social

*A colunista viajou a São Paulo a convite do IBGC