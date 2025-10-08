A "pessoa desconhecida mais famosa do mundo" e as mudanças que afetam as empresas

Em um mundo com guerras intermináveis e desastres ambientais como o vivido há pouco mais de uma ano no Rio Grande do Sul, o tema do 26° Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), aberto nesta quarta-feira (8) em São Paulo, reflete algumas das preocupações dos gestores de negócios: Governança em um mundo disruptivo.
O cenário foi detalhado por Pavan Sukhdev, fundador e CEO da Gist Impact, descrito como "economista por vocação, banqueiro por ocupação e engenheiro ambiental por paixão". No painel "Navegando em mares revoltos: governança para sobreviver às disrupções dos próximos cinco anos", listou os principais riscos (veja no final deste texto), com a inclusão de pontos que não são tão óbvios. E advertiu:
— Todas as empresas têm externalidades. Se não medem o risco de hoje, não sabem que prejuízos podem ter amanhã. Não se pode gerenciar o que não se mede.
Sukhdev fez questão de explicar porque incluiu a inteligência artificial entre os riscos:
— Como ativo, a inteligência artificial pode ser usada de forma muito positiva, para aumentar a produtividade. Mas tem um aspecto negativo: nada indica que cibercriminosos não vão usar esses recursos. E o crime com IA será mais perigoso do que sem.
Para Sukhdev, o problema mais desafiador entre os cinco que apresentou é o que chama de "mudanças no contrato social". Avalia que há muita ambiguidade e incerteza nas relações de poder, e que a democracia está "desafiada". Perguntou à plateia do congresso quem já havia ouvido falar em Curtis Yarvin. Diante do silêncio, brincou:
— É a pessoa desconhecida mais famosa do mundo.
Depois do breve alívio cômico, voltou a falar sério. Disse que Yarvin é seguido por personagens como J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos.
— Uma de suas teses é de que a democracia é um software ultrapassado. Como é cientista da computação, diz que deveria haver uma monarquia comandada por empresas de tecnologia, que são mais inteligentes porque sabem fazer coisas melhor do que todo o mundo.
Outra tese, destacou, é a de que é preciso eliminar boa parte do serviço púbico. Dada a influência de Yarvin na Casa Branca, diz que as consequências do shutdown podem ser mais drásticas. O que preocupa, frisou Sukhdev, é a que existam pessoas apoiando essas teses:
— Estamos vendo regimes quase monárquicos, que usam a força da autoridade em vez da negociação e da democracia. E há pessoas pobres se aliando a quem está causando essa pobreza. Isso pode ser uma ameaça muito significativa.
Reputação e disrupção
O economista ambiental chamou atenção para o fato de alguns desses riscos já estarem afetando grandes multinacionais (veja detalhes também no final deste texto).
— É preciso proteger a reputação durante a disrupção não só evitando riscos, mas aceitando alguns. Resiliência não é só evitar a perda, também é aceitar quando acontecer e se distanciar dos riscos.
Falando para pessoas que compõem conselhos de administração de empresas — em tese, o mais alto nível de gestão —, Sukhdev afirmou que esses profissionais têm um papel fundamental, porque a boa governança ajuda a preparar as empresas para esses desafios que se apresentam "no mesmo lugar ao mesmo tempo" — como o filme Oscarizado.
— Reputação pode ser aprimorada com confiança. A disrupção não é inimiga, mas o mar por onde vocês navegam.
Empresas, riscos e reações
Unilever: a empresa foi acusada de "greenwashing", ou seja, de maquiar dados de sustentabilidade ambiental. O executivo responsável foi demitido e foi contratada uma auditoria externa no uso de água para eliminar a insegurança, com uso de inteligência artificial.
Samsung: foi muito impactada pela crise dos semicondutores, o que levou a uma mudança do conselho de administração, que passou a ter supervisão de gastos de capital. A companhia também adotou diversificação de negócios e comitês de sustentabilidade.
Nestlé: sob escrutínio por produzir alimentos ultraprocessados, adotou supervisão de profissionais da ciência da nutrição e redobrou cuidados com desmatamento e gestão de recursos hídricos.
Os principais riscos
- Instabilidade geopolítica
- Inteligência artificial
- Saúde do planeta
- Novas ameaças à saúde humana
- Mudanças no contrato social
*A colunista viajou a São Paulo a convite do IBGC