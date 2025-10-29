Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Longe da unanimidade
Análise

A nova batalha sobre a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Relator no Senado apontou perdas com cálculo de adversário político na Câmara de projeto com votação prevista para amanhã

