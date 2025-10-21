A misteriosa venda milionária de tabaco gaúcho para a Suíça

Tabaco é o produto gaúcho mais exportado aos Estados Unidos. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul nunca tinha exportado mais de US$ 26,5 milhões em tabaco para a Suíça em um ano. Até setembro de 2025, quando, em um só mês, os embarques do produto para o país europeu somaram US$ 52,3 milhões, praticamente o dobro da máxima anual. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), com série histórica iniciada em 1997.

De repente, os suíços começaram a consumir tabaco gaúcho? Ou as multinacionais do setor estão usando a Suíça para triangular comércio externo e driblar o tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros? Nenhuma das duas opções.

O presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing, esclarece que se trata de uma venda de cerca de 10 milhões de quilogramas de tabaco de uma empresa com unidade no Rio Grande do Sul para outra com sede em Genebra, na Suíça.

— O volume é significativo, e o valor, também. Mas se olharmos no todo, o Brasil exporta 500 milhões de quilos, e a operação é de 10 milhões de quilos. Não é tão grande, mas significativa por ter sido pontual e pelo embarque se dar em uma janela pequena — diz Thesing.

O executivo não revela quais são as empresas envolvidas na negociação, apenas que são associadas ao SindiTabaco. Há ao menos duas companhias do segmento que operam na Suíça e têm presença no RS: a japonesa JTI e a britânica BTA.

— Não é normal uma empresa comprar tabaco de outra. Agora, houve uma operação maior, porque uma tinha estoque significativo de produto e a outra precisava e fez a aquisição.

Chegando à Europa, a matéria-prima de origem gaúcha vira cigarro, que, por sua vez, é vendido no mercado local.

Efeitos do tarifaço

Afetados pelo tarifaço de 50%, os envios de tabaco do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos caíram 95,4% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. O produto é o mais exportado pelo Estado ao mercado americano. Segundo Thesing, a redução já era esperada:

— Os embarques foram acelerados até 6 de agosto. Conseguimos exportar 70% do volume anual. Restaram, então, 30%, que estão parados e prontos para serem comercializados com os clientes americanos. Os embarques estão suspensos, aguardando uma solução diplomática entre os dois países.

*Colaborou João Pedro Cecchini