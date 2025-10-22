A empresa gaúcha por trás de conceito sustentável apresentado em Nova York

Um novo conceito que propõe o crescimento de cidades em sintonia com sistemas naturais da Terra teve participação gaúcha — ao menos, na apresentação. No Mercer Labs, museu de arte e tecnologia de Nova York, a empresa Neorama, com origem em Porto Alegre, fez narrativa audiovisual com jornada sensorial para ajudar a passar ao público o conceito Bioplanning.

Especializada em transformar ideias complexas em histórias que pretendem gerar emoções, a Neorama respondeu por concepção, direção e execução da experiência imersiva do evento, chamado Future of Living Cities (Futuro das Cidades Habitáveis) e realizado há cerca de um mês.

O conceito Bioplanning é do designer Dror Benshetrit, do Supernature Labs, e tem propósito de promover um futuro urbano mais consciente, equilibrado e conectado à natureza.

— Traduzimos um conceito profundamente técnico e inovador em uma jornada emocional capaz de engajar líderes, pensadores e o público global em torno de um propósito comum: repensar a forma como planejamos e vivemos nas cidades — diz o sócio da Neorama, Cássio Carvalho.

A Neorama é conhecida por aqui por produzir experiências imersivas para o mercado imobiliário. A empresa já fez trabalhos para a Melnick e para o Kempinski Laje de Pedra.

O projeto para rede de hotéis de luxo esteve entre os ganhadores do Top de Marketing da ADVB/RS 2025 por transformar o ponto de venda do empreendimento em circuito imersivo, com imagens projetadas em 3D e 360º.

*Colaborou João Pedro Cecchini