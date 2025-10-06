Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Suspense pré-pleito
Análise

A 20 dias de eleição decisiva, candidato de Milei renuncia, acusado de ligação com narcotráfico

 Deputado que liderava a lista de representantes do atual governo na província de Buenos Aires desistiu após revelação de extrato de pagamento de US$ 200 mil

