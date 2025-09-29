Zero certeza na semana prevista por Trump para reunião com Lula

Trump mencionou reunião que Lula que também quer. ANGELA WEISS / AFP

Quando surpreendeu meio mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele se reuniria com o colega brasileiro nesta semana. A primeira reação da diplomacia brasileira foi de cautela, com preferência por conversa virtual, depois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu um encontro presencial.

Mas a semana começa com a volta ao modelo à distância, depois de ser cogitado um compromisso em Mar-a-Lago, resort de Trump em Palm Beach, na Flórida. E também ainda sob o eco das declarações, no final da semana, do secretário de Comércio (cargo equivalente ao de ministro), Howard Lutnick, que disse ser necessário "consertar" o Brasil. Muitos brasileiros têm esse desejo, mas enquanto cidadãos que querem contribuir com seu país. Seria bom "consertar" o Brasil, mas não sob encomenda de Lutnick ou seu chefe na Casa Branca.

— Temos um punhado de países para consertar, entre eles Suíça e Brasil. Índia. Esses são países que precisam reagir corretamente aos EUA. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que nos prejudiquem, e é por isso que estamos em desvantagem com eles — afirmou Lutnik, insistindo em uma "desvantagem" inexistente depois de quase três meses de debate sobre o tarifaço justificado por um inexistente déficit americano nas relações de comércio.

Na semana passada, a versão era de que Lutnick estaria entre os integrantes do governo Trump que defendem uma negociação entre os dois presidentes, enquanto seu colega do Departamento de Estado (equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil), Marco Rubio, resistia. A perspectiva de Lutnick seria liberar de tarifas alguns produtos que já fazem falta nos EUA, como café.

Tudo pode acontecer, inclusive nada, ao menos nesta semana. Existe uma terceira possibilidade de que os dois presidentes se reúnam em território neutro, ou seja, em um terceiro país. No final do mês, a presença de ambos está prevista na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que se realiza em Kuala Lumpur, na Malásia.

Até o mais otimista dos integrantes do governo brasileiro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, prevê um desfecho que elimine a tarifa de 50% de forma geral. Alckmin deposita suas expectativas na possibilidade de obter maior número de exceções para setores exportadores nacionais:

— Vamos trabalhar para reduzirmos essa alíquota e, de outro lado, excluir o máximo de produtos que a gente puder do tarifaço — afirmou sobre os objetivos da reunião da qual deve participar.

Possíveis pontos de debate

Tarifas : segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar.

: segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar. Etanol : é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação.

: é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação. Fiscalização anticorrupção : os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem.

: os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem. Proteção da propriedade intelectual : os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York.

: os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York. Desmatamento ilegal: a cobrança, em especial depois do discurso recheado de barbaridades climáticas de Trump na ONU, soa um tanto ridícula, mas interessa ao Brasil discutir o fim desse crime ambiental. Difícil será avaliar se Trump vai se interessar mesmo pelo assunto.

