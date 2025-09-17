Vai um hidratante labial com Mu-Mu? A nova "invenção" de collab bem gaúcha

Parceria põe cor e sabor de doce de leite nos lábios. Panvel / Divulgação

Um hidratante labial com sabor de doce de leite – mais especificamente, o da marca Mu-Mu, cheia de referências para os gaúchos – é a nova criação da collab entre a Panvel e a Neugebauer. Quem quiser muito tem de correr: o produto, lançado nesta quinta-feira (17), terá edição limitada.

É o prosseguimento da parceria que nasceu com o Stikadinho e já tem duas outras versões, uma do chocolate Napolitano e outra do Bib´s Citrus.

Segundo a Panvel, a fórmula garante hidratação prolongada, proteção contra o ressecamento e leve brilho. E o produto terá cor e aroma característicos do doce de leite que marcou a infância de várias gerações.

— As colaborações têm nos permitido aproximar a Panvel dos consumidores de uma maneira diferente, criando produtos que conversam com lembranças, mas também com o estilo de vida atual. A parceria com a Mu-Mu traduz bem essa proposta ao transformar um sabor tão presente na vida de muitas pessoas em um item de beleza. É um movimento que reforça a força da nossa marca própria e o compromisso de desenvolver produtos que despertam identificação e desejo — afirma Adriana Ramalho, gerente executiva de novos negócios da Panvel.

— Mu-Mu é uma marca consagrada, de grande vínculo afetivo com o público e sinônimo de tradição. No Sul, doce de leite se chama assim: Mu-Mu. Ficamos muito satisfeitos em reeditar a collab com a Panvel. Após muito sucesso com as parcerias anteriores, temos grande expectativa com essa novidade — completa o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel.

*Colaborou João Pedro Cecchini