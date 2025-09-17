Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Parceria de sabor
Vai um hidratante labial com Mu-Mu? A nova "invenção" de collab bem gaúcha

Parceria entre Panvel e Neugebauer terá novo produto em edição especial que mexe com memória afetiva de várias  gerações

