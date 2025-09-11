Uma decisão para a História

Quinto dia de julgamento ocorre nesta quinta-feira (11) com voto da ministra Cármen Lúcia. Antonio Augusto/STF / Divulgação

Processos judiciais não servem apenas para punir. Também enviam sinais para a sociedade: se alguém que quebrou as regras recebe uma pena exemplar, desincentiva que outros testem as mesmas normas legais. Por outro lado, se quem descumpre a lei à luz do dia e declara publicamente que o fez não é responsabilizado, sob o argumento de que não passou de tentativa, alimenta novos testes à robustez das instituições.

A decisão do ministro Luiz Fux confundiu ainda mais a primeira aplicação de uma nova legislação ainda não testada. Sua posição é contraditória. Se ele acredita que o STF tem "incompetência absoluta" para julgar um ex-presidente, não deveria ter votado contra sua transformação em réu? E sua dualidade vai além. Para Fux, Mauro Cid, um ajudante de ordens, cometeu crime de abolição do Estado democrático. Mas o réu que dava as ordens, não. Difícil de entender. Cid queria derrubar outro poder em benefício próprio? Era um candidato a ditador? O personagem não parece ter esse alcance.

Por outro lado, representantes de forças políticas à esquerda e à direita disseram o óbvio: ter um voto totalmente divergente acentua a independência do Poder Judiciário no Brasil. E confirma que o país está muito longe da ditadura alegada por quem quer atuar sem ser responsabilizado ou defender réu confesso, no caso de Jair Bolsonaro. Se o resultado do julgamento do núcleo crucial da trama golpista fosse imposto, não haveria possibilidade de divergência, como não havia no regimes apoiado por Bolsonaro.

E embora os condenados sejam importantes por terem ocupado altos cargos na administração pública, o resultado do julgamento transcende sua dimensão pessoal: é um país que tenta fazer valer suas leis e mostrar para cada cidadão que é preciso se responsabilizar por suas escolhas. Não é, nem pode ser, vingança ou acerto de contas.