Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

No STF
Uma decisão para a História

Dizendo que é um momento de "encontro do Brasil com seu passado, presente e futuro", Cármen Lúcia define maioria para condenar Bolsonaro e outros réus

