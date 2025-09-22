Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Candidato a autocrata?
Análise

Trump participa da assembleia da ONU em fase de grande constrangimento

Presidente americano vai se manifestar em evento mais relevante da maior instituição multilateral do planeta depois de adotar censura prévia em temas de defesa

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS