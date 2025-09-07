Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Toda disrupção, em algum momento, precisa ser ajustada", diz representante de fintechs

Fernanda Laranja, vice-presidente nacional da Zetta, afirma que fraudes e golpes não são cometidos por empresas legítimas, mas por quem tenta se valer do nome para aparentar normalidade

