"Toda disrupção, em algum momento, precisa ser ajustada", diz representante de fintechs

Fernanda diz que legislação evolui de forma correta, mas ainda há avanços necessários.

Fernanda Laranja é vice-presidente nacional da Zetta, entidade que representa fintechs, em sua maioria, autorizadas e reguladas pelo Banco Central (BC). O nome pouco tradicional reflete o perfil disruptivo do segmento e da própria entidade, inclusive em governança e na forma de atuar. Agora, esses negócios que eram queridinhos do mercado e dos clientes enfrentam suspeitas, a partir da megaoperação que mirou a infiltração do PCC na Faria Lima, e mais regulação de BC e Receita Federal. A Zetta, com 33 associadas, vê como "evolução natural". A entidade foi fundada por Nubank e Mercado Pago e hoje abriga nomes como PicPay, Neon e até iFood, entre outras.

Como o setor recebeu o aperto das regras anunciado pelo BC?

Representa um passo importante para proteger os consumidores e fortalecer a integridade do sistema diante de tentativas de uso ilícito da infraestrutura financeira por organizações criminosas. Defendemos um processo contínuo de aprimoramento regulatório e avanço com a esperada publicação de normas específicas sobre Banking as a Service (BaaS) e ativos virtuais. Também está em desenvolvimento o MED 2.0, que ampliará a capacidade de recuperação de recursos que tenham sido objeto de transações sucessivas como forma de evasão de recursos ilícitos. Isso é fundamental para a consolidação de um ambiente mais seguro, transparente e confiável.

Qual foi o impacto da operação que mostrou conexões entre o PCC e fintechs?

O combate ao crime deve ser prioridade do país, em qualquer setor. Desta vez, foi no sistema financeiro, que é muito regulado. O BC tem uma atividade muito séria. O termo fintech se refere a empresas que usam tecnologia para ofertar serviços financeiros. As envolvidas não são reguladas e supervisionadas pelo BC, como é o caso da maioria das associadas da Zetta, empresas sérias que têm a inclusão financeira como um de seus pilares. Infelizmente, empresas clandestinas, que se prestam ao papel criminoso e de práticas ilícitas, podem utilizar o termo para outros tipos de atuação.

Graças às empresas digitais do sistema financeiro, quase 100% da população brasileira tem acesso a algum tipo de conta.

A combinação das ações da PF e do BC ajudam a separar atividade legal da criminosa?

Ações de combate à criminalidade podem expurgar a ilicitude que só gera confusão e mácula sobre quem está trabalhando certo. Graças às empresas digitais do sistema financeiro, quase 100% da população brasileira tem acesso a algum tipo de conta. Foi a inovação das normas do BC que permitiu a ampliação de instituições de pagamento e das instituições de crédito. Então, temos de ressaltar o papel e o benefício para a sociedade e esclarecer que não são fintechs, são empresas ilícitas e clandestinas que estão se vestindo de uma aura do sistema financeiro para cometer iniciativas de crimes.

Outro aperto recente foi a equiparação de fintechs a bancos pela Receita, que a Zetta apoiou. Por quê?

Trabalhamos muito para a segurança do sistema. Usamos a tecnologia com biometria, acesso a dados, prevenção. Integramos alianças de combate a fraude. A normativa fortalece o que já existe hoje. Já mandamos informações ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Isso gera mais segurança.

O fato de ser retroativa a partir de janeiro causa preocupação?

Vamos ter de esperar o detalhamento da norma. Imaginamos que tenha algum prazo, até porque vamos fazer a retroatividade para poder organizar as informações internamente, mas nada que cause preocupação. É importante dizer que as fintechs têm um tipo de licença diferenciado e são obrigadas a cumprir normas de prevenção de lavagem de dinheiro e de combate a fraude da mesma maneira que os bancos. Então, não é porque é fintech que é menos segura. O que está se fazendo agora é expandir um tipo de informação, que se chama e-Financeira.

Não tem taxação. É só demonstrar que o que você movimenta está dentro do seu padrão e tem fonte legítima.

Na prática, são movimentações acima de R$ 5 mil, certo?

Sim. Toda movimentação acima de R$ 5 mil terá de ser comunicada à Receita. Hoje, é comunicada ao Coaf alguma movimentação diferenciada, fora do perfil do cliente. Não tem taxação nenhuma. Faz parte da nossa vida, todos temos contas em banco, e a informação já vai, sem nenhum tipo de taxação. É só demonstrar que o que você movimenta está dentro do seu padrão e tem fonte legítima.

Como os clientes de fintechs podem se certificar de que a sua é legítima?

A lei 12.865 de 2013 trouxe previsões dos tipos de instituições que podem ser autorizadas no Brasil. As fintechs em que os clientes têm hoje conta digital e acesso a cartão de crédito, certamente são autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo BC. Também é importante pesquisar, no site do BC, o nome da instituição em que você está querendo abrir uma conta. Existe um ranking que mostra a qualidade da prestação de serviço das empresas. É o melhor mecanismo de análise por parte do consumidor. E, claro, se é regulada pelo BC.

A Zetta não vê o Pix como concorrente desleal, ao contrário, é um arranjo fundamental para dar competitividade e inclusão financeira.

Brechas legais permitiram a atuação das empresas que se travestem de fintechs e operam de forma ilegal?

A normativa de inovação do BC teve muita importância para permitir tipos diferentes de instituições, senão não teríamos um mercado um pouco mais competitivo e inclusivo no Brasil. Não vejo como brecha. Toda disrupção, em algum momento, precisa ser ajustada. O BC tem uma vertente forte de segurança do sistema, de focar nas normativas.

O Pix faz parte da investigação do USTR sobre concorrência desleal às outras instituições de crédito. Como vocês observam?

A regulação permite ao BC trazer inovação. Apoiamos o Pix desde o início. A Zetta não vê o Pix como concorrente desleal, ao contrário, é um arranjo fundamental para dar competitividade e inclusão financeira. Tem valor não só para a pessoa física, mas também para micro e pequenos empreendedores.

As envolvidas em ilegalidades não são fintechs, são empresas clandestinas, ilícitas que se travestem de algum tipo de legalidade para poder fingir normalidade

Há temor de efeitos negativos para a imagem das fintechs?

Temos trabalhado muito para não permitir desinformação. Utilizar o momento e querer colar num setor uma imagem negativa é inadequado. As envolvidas em ilegalidades não são fintechs, são empresas clandestinas, ilícitas que se travestem de algum tipo de legalidade para poder fingir normalidade. Temos trabalhado muito na conscientização e na educação. São empresas ilícitas e clandestinas e que devem ser expurgadas do setor financeiro.

Quando o BC diz que aceita atrasar sua agenda de inovação para cuidar da segurança, pode significar o adiamento do Drex, o real digital?

Sem dúvida. O BC tem focado no que é certo. Com o quadro enxuto que tem hoje, precisa atacar os pontos certos, em atuar perante o que é primordial. Não vamos perder, o Drex ainda estava em construção bem inicial. E o Pix, dada sua consistência e sua importância, e a necessidade atual de dar mais solidez e segurança, coibindo fraude, é uma atitude muito prudente por parte do regulador.

Parte do sistema tem acesso aos dados acurados e parte do sistema não tem, sendo que nós somos igualmente cobrados em normas de prevenção.

Faltam outras medidas?

A Receita trouxe a normativa agora de passarmos as informações, o que entendemos de uma maneira muito salutar, mas estamos pleiteando há algum tempo o acesso a um sistema que se chama InfoConv. É um serviço testado pelo Serpro, que é o Serviço de Processamento de Dados, que só pode ser ofertado a partir de um convênio com a Receita Federal. Só a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) tem acesso, em tempo real, a informações fundamentais do usuário. Se estamos falando em segurança, em coibir práticas criminosas, o sistema também tem de ser ofertado a outras instituições autorizadas a funcionar pelo BC, não só aos bancos tradicionais.

Qual o argumento da Receita para não liberar acesso?

A Receita diz que está sobrecarregada de trabalho e não vai ter como supervisionar um acordo de cooperação com várias associações. Seria fundamental. A gente lida hoje com uma assimetria informacional. Parte do sistema tem acesso aos dados acurados e parte do sistema não tem, sendo que nós somos igualmente cobrados em normas de prevenção.

