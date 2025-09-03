Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Agora vai?
Análise

Sob pressão de Trump, acordo entre Mercosul e União Europeia avança

Órgão executivo do bloco fez apresentação formal da proposta com "manobra" que pode contornar resistência da França

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS