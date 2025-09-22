Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rejeição popular
Análise

Será que quem aprovou a "PEC da Bandidagem" ouviu agora as ruas do Brasil?

Atos mostraram a indignação com a troca do dever de representar a sociedade pela sanha de barrar investigações; agora prioridade é recolocar os parlamentares no seu devido lugar

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS