Sem novas sanções de Trump ao Brasil, dólar fecha no menor valor desde junho de 2024

Depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista, o mercado temia que uma nova investida de Donald Trump contra o Brasil impactasse os ativos nesta sexta-feira (12). Como não houve sinal de reação prática até o fechamento, o real teve uma sessão de valorização, e o dólar encerrou a semana em R$ 5,354, menor valor desde 7 de junho de 2024, resultado de queda de 0,71%.

Conforme a coluna havia relatado, o mercado doméstico operava com grau de risco mais elevado nos últimos dias, esperando possíveis novas sanções americanas. Na quinta-feira (11), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que "os Estados Unidos responderão adequadamente a esta caça às bruxas".

A perspectiva de corte de juro por lá, na próxima quarta-feira (17), também continua a movimentar o mercado. É bom lembrar que, quando o juro está muito alto aqui e mais baixo lá, há incentivo para aplicações no Brasil, o que tem potencial de fortalecer o real.

O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, que havia batido recorde na quinta-feira, no entanto, teve baixa de 0,55% nesta sexta-feira, para 142.361 pontos.

