Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tom exasperado
Análise

Lula não menciona Trump, mas veste figurino de "maior desafiante" na ONU

Presidente repetiu expressões como "sanções arbitrárias" e "intervenções unilaterais" e disse que há "paralelo" entre crise do multilateralismo e enfraquecimento da democracia

Marta Sfredo

