Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ICA-RE
Notícia

RS terá índice próprio de inflação de alimentos

Estado será o primeiro a contar com pesquisa na fonte, com método desenvolvido pela Secretaria da Fazenda

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS