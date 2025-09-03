RS terá índice próprio de inflação de alimentos

Pesquisa é baseada em sistema que opera desde o ano passado. Claudio Vaz / Agencia RBS

Estreia amanhã, na Expointer, o primeiro índice estadual próprio de preços de alimentos. O Rio Grande do Sul será o primeiro Estado a contar com esse cálculo, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda.

Batizado de Índice de Inflação da Cesta de Alimentos da Receita Estadual (ICA-RE), o indicador medirá a inflação média de 80 produtos alimentícios, com base nos preços registrados nas notas fiscais eletrônicas do varejo. É uma evolução do acompanhamento de preços lançado no ano passado, também na Expointer.

O cálculo permitirá o acompanhamento da variação da cesta completa, por grupo, subgrupos e produto. Será possível consultar o índice por região, o que proporciona um retrato mais fiel do custo de vida em diferentes áreas do Estado.

O ICA-RE será consultado por variação mensal, acumulado do ano e dos últimos 12 meses, além de recortes específicos, como a inflação registrada entre as empresas do Simples Nacional e da categoria geral.

O indicador ficará disponível no painel interativo Preços Dinâmicos, no portal Receita Dados (clique aqui para acessar). Os dados também serão divulgados mensalmente no Boletim de Preços Dinâmicos, publicado no primeiro dia útil de cada mês, com dados referentes ao mês anterior. Os detalhes do indicador serão apresentados às 10h de quinta-feira (4) no estande do governo do Estado na Expointer.

