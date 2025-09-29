Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Apetite para risco
Risco de paralisação nos EUA faz dólar cair e bolsa subir

Moeda americana volta a testar queda do nível de R$ 5,30, enquanto Ibovespa flerta com os 147 mil pontos

