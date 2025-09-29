Risco de paralisação nos EUA faz dólar cair e bolsa subir

Divulgação / Flama Comunicação

O dólar anda em fase de gangorra: chegou a transitar abaixo de R$ 5,30, depois encostou nos R$ 5,40, nesta segunda-feira (29) voltou a testar mudança para um nível abaixo. Mas ficou só no ensaio. A moeda americana fechou com leve baixa de 0,31%, para R$ 5,322. A bolsa chegou a trafegar no patamar de 147 mil pontos logo depois da abertura, mas moderou o entusiasmo no decorrer do dia e fechou com alta de 0,6%, para 146,4 mil pontos, novo recorde nominal.

O que voltou a alimentar o apetite para o risco no mercado foi o novo risco de shutdown, ou seja, a ameaça de paralisação de serviços públicos por problemas orçamentário. Esse problema não é novo: houve 14 episódios desde 1980. O mais longo ocorreu entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de 34 dias, conforme o Bipartisan Policy Center.

Isso ocorre quando o Congresso não consegue aprovar o orçamento do ano seguinte ou enfrenta problemas para solucionar pendências durante o período. O ano fiscal nos EUA não começa em janeiro, como no Brasil, mas em 1º de outubro, no final das férias de verão no Hemisfério Norte. Isso significa que há prazo até a zero hora da quarta-feira para tentar encontrar uma saída e evitar o corte em despesas públicas, cujo impacto na economia é diretamente proporcional à sua duração.

Além do risco de shutdown nos EUA, um dado nacional ajudou a fazer o dólar cair e a bolsa subir. O Caged, levantamento de saldo líquido de empregos com carteira assinada, mostrou balanço positivo de 147.358 vagas em agosto. Ficou bem abaixo da projeção dominante, que era de 184 mil vagas.

Foi um sinal de desaceleração no mercado de trabalho, que não havia aparecido até agora. Uma moderação nessa área, avaliam agentes do mercado, pode ajudar o Banco Central (BC) a reduzir o juro básico, que está em 15% ao ano.