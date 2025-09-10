Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Revenda investe R$ 450 mil para ter área só de carros elétricos em Porto Alegre

Abertura oficial ocorre nesta quinta-feira

