Revenda investe R$ 450 mil para ter área só de carros elétricos em Porto Alegre

Equinox EV estará exposto no ambiente. José Pedro Jobim / Divulgação

Conhecida rede do setor automotivo gaúcho, a Sinoscar vai dar um passo a mais no mercado de carros elétricos. A unidade da Avenida Farrapos, em Porto Alegre, terá uma área dedicada só para veículos do tipo.

Resultado de investimento de R$ 450 mil e com área de 120 metros quadrados, o espaço EV da Sinoscar terá sua abertura oficial nesta quinta-feira (11).

Modelos da Chevrolet como o Blazer e o Equinox EV, além do recém-lançado Spark EUV, estarão expostos. O local ainda terá estação de carregamento.

A Sinoscar mantém unidades nas cidades de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga, Canela e Porto Alegre, onde possui duas lojas.

*Colaborou João Pedro Cecchini