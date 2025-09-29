Restaurante italiano de R$ 4 milhões vai ocupar esquina famosa de Gramado

Gramado terá novo restaurante de culinária italiana a partir de novembro. O Soleil Casa Perini é resultado de investimento de R$ 4 milhões e parceria entre vinícola Casa Perini e grupo gastronômico dono de marcas conhecidas na serra gaúcha, como MLBK, Di Pietro e Catherine.

A operação ficará na Avenida Borges de Medeiros, 2352, em esquina marcante da região. O restaurante de 600 metros quadrados vai ocupar a parte térrea do prédio, que também tem apartamentos residenciais e lojas. Quando em funcionamento, deve gerar cerca de 50 empregos diretos, para atender até 220 clientes.

Serão oferecidas opções de lasanhas, massas e pinsas romanas, espécie de pizza com massa de longa fermentação. Segundo o sócio do grupo gastronômico, Josiano Schmitt, os pratos devem custar entre R$ 60 e R$ 200, a depender do tamanho e do tipo de ingrediente usado. Como a cozinha será panorâmica, os visitantes poderão acompanhar os preparos. Na carta de vinhos, haverá opções da Casa Perini e de outros 11 países dos quais a empresa importa bebidas.

Um dos elementos que chama a atenção no projeto do Soleil Casa Perini é que um painel com troncos retirados de rios depois da enchente de 2024 estará fixado na entrada do local. O Soleil no nome da operação é uma referência ao sol:

— De um lado do restaurante, temos o sol nascente, e de outro lado, o sol poente. Então, somos banhados pelo sol. Tudo precisa ter história para contar. O cliente não vem mais só para comer, vem para viver um momento autêntico — diz Schmitt.

O Soleil Casa Perini deve funcionar todos os dias, das 11h30 às 23h30. O grupo gastronômico e a vinícola estudam ampliar a parceria com espumantes, adianta o executivo.

