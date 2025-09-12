Representante do RS em missão no Canadá aponta oportunidades para exportadores

Fabrício Forest, da Invest RS, integra comitiva em Toronto. ApexBrasil / Divulgação

A missão oficial do governo federal com empresários no Canadá se encerra nesta sexta-feira (12). A delegação retorna ao Brasil com expectativa de que o acordo de livre-comércio entre Mercosul e o país norte-americano avance no próximo ano, relata à coluna o diretor de atração de investimentos e promoção comercial da Invest RS, Fabrício Forest, que integra a comitiva:

— O Canadá é um parceiro de primeira hora dos Estados Unidos e não olhava muito para o resto do mundo. As tarifas que atingiram tanto Canadá quanto Brasil fizeram com que se abrisse uma janela de oportunidade importantíssima. Sentimos que o acordo de livre-comércio está caminhando muito mais rápido do que todos imaginavam.

Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), foram mapeadas oportunidades para 546 produtos no mercado canadense. Forest destaca que há potencial de crescerem as vendas para lá de proteínas animais, sucos, calçados, nozes, móveis, biocombustíveis e produtos de tecnologia aplicada ao agronegócio, setores com atuação no RS.

— É um momento de descoberta de possibilidades. Estamos descobrindo o potencial total que o Canadá pode ter para os produtos gaúchos. Ninguém tinha planejado perder um mercado importante quanto o dos Estados Unidos, com tarifa imposta sem negociação, mas é preciso olhar para outros mercados — diz Forest.

É bom lembrar que, na lista de principais destinos das exportações gaúchas, o Canadá só aparece na posição de número 53. O valor do total de envios do RS para o Canadá soma US$ 55 milhões e o de produtos embarcados de lá para cá chega a US$ 250 milhões em 2024, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

*Colaborou João Pedro Cecchini