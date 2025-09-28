Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
"Queremos ser banco", diz executivo de maior fintech do mundo que foi de fã a CEO

De origem britânica, Revolut chegou ao Brasil há pouco mais de dois anos, ultrapassou Nubank como maior do mundo e se ambiciona ser "Pix global"

