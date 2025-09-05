Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Longa espera
Análise

Quando linha de R$ 30 bi de apoio a afetados por tarifaço deve começar a ser liberada

Previsão é de que primeiras aprovações ocorram até dia 15, com prioridade a empresas que tenham no mínimo 5% das exportações impactados pelo tarifaço

