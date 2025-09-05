Quando linha de R$ 30 bi de apoio a afetados por tarifaço deve começar a ser liberada

No anúncio da taxa de juro, prazo previa espera até dia 8. Jaqueline Machado / BNDES

Depois da publicação da medida provisória que autoriza abertura de crédito extraordinário de R$ 30 bilhões no Diário Oficial da União de terça-feira (2), aprovações de financiamento devem começar a ocorrer até o dia 15, dentro de pouco mais de uma semana.

Os empréstimos são para exportadores em dificuldades com o tarifaço sobre o Brasil. A prioridade será para as que tenham no mínimo 5% das vendas ao Exterior impactadas pela alíquota de 50% no período de julho de 2024 a junho de 2025. O efeito da maior sobretaxa aplicada pelos EUA – só equivalente à da Índia – já apareceu nos dados sobre comércio exterior em agosto: as vendas brasileiras a clientes americanos caíram 18,6%.

As taxas de juro já foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e vão de 1% a 5% ao ano, variando conforme o tipo de operação e do porte da empresa. O custo máximo é equivalente a um terço da Selic e pouco acima do juro básico americano (4,25%).

Como de hábito, é exigida situação regular na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Não poderá se candidatar empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou liquidação, a menos que exista plano de recuperação aprovado judicialmente.

No site do BNDES, o banco público informa que "está trabalhando junto ao Governo Federal e sua rede de bancos parceiros para operacionalizar as medidas e iniciar o recebimento dos pedidos de financiamento o mais rápido possível". A coluna pediu esclarecimentos e vai publicá-los assim que receber resposta.

