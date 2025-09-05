Qual é o grupo da Serra que prevê chegar à receita de R$ 1 bilhão pela primeira vez

Sede do Grupo Soprano fica em Farroupilha. Marcus Rodrigues / Divulgação

A meta era para este ano, mas vai ficar para o próximo: o Grupo Soprano, que tem sede na serra gaúcha, prevê chegar à receita de R$ 1 bilhão em 2026, marco inédito em sua história de 71 anos. A empresa atua em cinco unidades de negócios, dos materiais elétricos, ferragens e fechaduras aos móveis, passando por produtos térmicos.

Conforme o CEO do Grupo Soprano, Cyro Gazola, que ocupa o cargo há cerca de um mês, um dos fatores que fez a companhia atrasar a projeção do primeiro R$ 1 bilhão em receita é a desaceleração do setor de construção civil, provocada em parte pelo choque monetário, iniciado em dezembro passado.

— Em disjuntores, interruptores e tomadas, dependemos de novos prédios e casas. O segmento de equipamentos elétricos está sendo afetado muito pela desaceleração da construção civil — avalia Gazola.

Por outro lado, o tarifaço de Donald Trump não impacta as projeções do Grupo Soprano: a empresa exporta mais para países da América Latina, como Paraguai, Uruguai e Argentina.

Para chegar à receita de R$ 1 bilhão no próximo ano, afirma Gazola, a companhia pretende aprimorar o serviço ao cliente e ampliar a quantidade de produtos ofertados, como mais opções de fechaduras digitais.

*Colaborou João Pedro Cecchini