Qual é o bairro de Porto Alegre que tem mais imóveis à venda com churrasqueira

Porto Alegre tem 60.147 imóveis com churrasqueira à venda. Cristiano Bauce / Divulgação

O bairro Petrópolis pode ser considerado o mais gaudério de Porto Alegre, ao menos em termos de mercado imobiliário. É que a região tem 4.236 imóveis à venda com churrasqueira, 65,9% a mais do que o segundo colocado, o bairro Menino Deus, com 2.553 (veja lista completa abaixo).

O levantamento é da startup Amostrando, que ajuda avaliadores imobiliários e fez pesquisa com algumas curiosidades do setor para comemorar o mês marcado pelo 20 de setembro, o Dia do Gaúcho, data em alusão à Revolução Farroupilha. Ao todo, Porto Alegre tem 60.147 imóveis com churrasqueira à venda.

Ter espaço dedicado à preparação de churrasco, no entanto, afeta o preço final do imóvel. A partir de amostra de 44 propriedades à venda no bairro Petrópolis, a Amostrando calcula que a existência de churrasqueira impacta em R$ 340 por metro quadrado, em média. Significa que um apartamento de 90 metros quadrados pode ficar até R$ 30,6 mil mais caro se tiver churrasqueira.

Criada em novembro de 2023, em Novo Hamburgo, a startup tem 13 mil usuários cadastrados e faturamento que registra crescimento de 117,8% entre janeiro e agosto de 2025, comparado com o mesmo período do ano anterior.

*Colaborou João Pedro Cecchini