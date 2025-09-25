Porto Alegre vai abrigar discussão nacional sobre reforma tributária

Bernard Appy é secretário extraordinário da reforma tributária. Edu Andrade / Ministério da Fazenda / Divulgação

Porto Alegre vai concentrar debates preparatórios para a aplicação das regras previstas na reforma tributária, que precisam começar a ser seguidas já no próximo ano. Uma das últimas etapas, a votação do texto que regula o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, que será dividido entre Estados e municípios), deveria ter sido apreciado na quarta-feira (24), mas foi adiado para a próxima semana.

Quase de forma simultânea ao 26º Congresso Brasileiro de Economia, que terá participação de Bernard Appy, secretário extraordinário da reforma tributária, vão se reunir na capital gaúcha todos os secretários estaduais da Fazenda, técnicos do governo federal e organismos multilaterais.

Será a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025, de 29 de setembro a 10 de outubro, que deve reunir cerca de 1,3 mil pessoas para discutir finanças públicas e, em especial, preparar a adesão à reforma tributária. Entre os grupos técnicos que se reunirão em Porto Alegre, estão o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz).

É a primeira vez que a capital gaúcha recebe o evento. As duas primeiras edições ocorreram no Rio de Janeiro. Coordenada pela Secretaria da Fazenda do RS, a Semana Fazendária tem apoio de Governo do Estado, Banrisul e Itaú.