Por que responsável pela reforma tributária virá a Porto Alegre em outubro

Bernard Appy é secretário extraordinário da reforma tributária do governo federal. Edu Andrade / Ministério da Fazenda / Divulgação

De 6 a 10 de outubro, Porto Alegre sediará o 26º Congresso Brasileiro de Economia (CBE), no Plaza São Rafael Hotel. O evento reunirá alguns dos principais nomes do cenário econômico nacional.

Entre os confirmados está Bernard Appy, secretário extraordinário da reforma tributária do governo federal. É bom lembrar que o novo modelo de tributação passará por período de testes e transição a partir do próximo ano.

Também virão Marcio Pochmann, presidente do IBGE; Antonio Corrêa de Lacerda, assessor da presidência e membro da comissão de estudos estratégicos do BNDES; e o pesquisador associado do FGV Ibre Samuel Pessôa.

O CBE deve reunir cerca de 50 especialistas em painéis, palestras e fóruns temáticos, entre os quais o Fórum da Mulher Economista e Diversidade. Para ver a programação completa e adquirir ingressos, é preciso acessar aqui.

Promovido pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) em parceria com o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS), o evento ainda terá a presença de economistas de referência no Estado, como Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS, e Giácomo Balbinotto, professor e pesquisador do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Iats) da UFRGS.

*Colaborou João Pedro Cecchini