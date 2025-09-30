Por que novas tarifas de Trump sobre madeira e móveis trazem algum alívio

Setor moveleiro tem polo importante na serra gaúcha. Renan Mattos / Agencia RBS

Dois setores com forte atuação no Rio Grande do Sul terão de pagar novas tarifas para entrar no mercado dos Estados Unidos a partir de 14 de outubro. Alguns produtos de madeira serão taxados em 10%, enquanto armários de cozinha e de banheiro e móveis estofados, em 25%, conforme decisão publicada pela Casa Branca na noite de segunda-feira (29).

Para alguns produtos, representa redução em relação ao percentual anunciado por Donald Trump na semana passada. Antes, a expectativa era de que seriam impostas tarifas de 50% sobre armários de cozinha e de banheiro, por exemplo, mas esse percentual só será atingido se não houver acordo com os EUA até 1º de janeiro de 2026.

O decreto do governo americano enquadra as novas taxas na seção 232 do Ato de Expansão do Comércio de 1962. Na prática, significa que as novas alíquotas não se somam ao tarifaço de 50%.

Portanto, nenhum produto deve ser taxado em 60% ou 75%, e alguns específicos dentro dos setores de madeira e móveis terão sua alíquota reduzida até 10% e equalizada com outros países. Ao menos, é o que afirma a "proclamação" (é o nome oficial da decisão) publicada no site da Casa Branca. Como se trata do errático Trump, há cautela quanto a conclusões mais definitivas.

RS será impactado?

Segundo Leonardo de Zorzi, presidente do Sindimadeira-RS, sindicato que representa indústrias de madeira a móveis, parte relevante do que os setores gaúchos exportam aos EUA não será contemplada por tarifas menores. Cercas de madeira, que têm fabricação relevante no Estado, por exemplo, vão seguir pagando tarifa de 50% para entrar no mercado americano.

— Em 10% deixa a madeira brasileira com chance de lutar contra a americana, por exemplo. Infelizmente, vários produtos que são feitos no Estado não foram contemplados na lista. O alívio vai se dar em parte menor do setor. De qualquer forma, é um avanço — avalia de Zorzi.

Conforme a assessora de mercado e estratégia da Associação da Indústria de Móveis do Estado (Movergs), Ana Cristina Schneider, as exportações de armários de cozinha e de banheiro e móveis estofados são importantes para o setor no Rio Grande do Sul.

A estimativa é de que cerca de 14% do total enviado pelo setor ao mercado americano é de móveis estofados. Também são produtos de alto valor agregado.

*Colaborou João Pedro Cecchini