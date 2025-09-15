Por que Leite vai pegar carona no orçamento para limitar uso do caixa único

Governador anunciou proposta para limitar uso do caixa único. Marta Sfredo / Agencia RBS

Ao contrário do novo aumento dos recursos destinados a emendas parlamentares, o orçamento de 2026 foi entregue nesta segunda-feira (15) para a Assembleia Legislativa com uma medida que seria apoiada por 11 a cada 10 especialistas em contas públicas. Mas o fato de ser fiscalmente correta não significa que não provocará polêmica.

A intenção do governador Eduardo Leite em seu último orçamento entregue – em setembro de 2026, provavelmente estará em campanha – é fechar a porta para uma manobra já foi usada para aliviar o aperto das finanças gaúchas, o caixa único. Conforme o próprio Leite, o mecanismo atual é um "butiá" – o equivalente gaúcho da jabuticaba –, ou seja, algo que só existe aqui.

O Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac) foi criado em 1991. Seria uma espécie de "poupança coletiva", para a qual todos órgãos públicos transferem seus saldos. Chegou a ter saldo negativo de quase R$ 10 bilhões (R$ 9,95 bilhões) em 2019. Agora, tem positivo de R$ 14,8 bilhões. Segundo Leite, deve ser aperfeiçoado agora que o déficit foi eliminado.

— Não poderá ter menos aplicações do que o saldo a que as contas têm direito. Se houver saldo disponível no curto horizonte, governos populistas podem usar esses recursos e deixar a conta ser paga pelo governo seguinte.

A coluna quis saber se outros candidatos ao governo do Estado não podem se opor a essa limitação. O governador ponderou:

— Já estou fazendo isso imediatamente, ou seja, o último ano do governo estará também sob limitações. A gente só consegue fazer isso agora porque só zeramos a dívida no ano passado. Agora é o momento de fazer essa discussão. E insisto, é para fazer com que o RS se adeque ao que outros fazem. Nenhum Estado faz. Temos de deixar isso como uma disciplina para o frente, porque o maior risco do Siac é justamente estimular a indisciplina.

Sobre a polêmica já aberta, a da duplicação no pagamento de emendas, o governador insiste que o valor não é nem de longe próximo dos R$ 40 bilhões que hoje são distribuídos dessa forma no orçamento federal. No entanto, o próprio Leite reforça a percepção de "toma lá, dá cá" ao afirmar espontaneamente que a mudança é justa porque os deputados "ajudaram a fazer as reformas que equilibraram as contas do Estado".

O que é preciso lembrar é que o orçamento do Estado prevê um déficit de R$ 5,5 bilhões. Isso significa que as despesas previstas ultrapassam as receitas nesse valor. Embora Leite afirme que o número é resultado de "efeito contábil" – o que parece complicado –, a explicação é simples.

Os recursos que iriam para o pagamento da dívida com a União – e como despesa financeira não seriam contabilizados no déficit – agora serão usados para recompor de forma emergencial a infraestrutura do Estado, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Os recursos saem do caixa do Tesouro de qualquer forma, só irão para algo que vai fazer diferença para os gaúchos.