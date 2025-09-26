Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em dificuldades
Por que a Braskem deve se encaminhar para uma reestruturação de dívida

Companhia anuncia busca "alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital", ações despencam 13% 

