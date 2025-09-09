Plataforma de investimentos com R$ 15 bilhões compra boutique gaúcha

Apex Partners tem sede em Vitória, no Espírito Santo. Apex Partners / Divulgação

Presente em quatro Estados brasileiros, a plataforma de investimentos Apex Partners vai entrar em mais um, o Rio Grande do Sul, após comprar a boutique gaúcha Propósito. A empresa nacional tem R$ 15 bilhões sob supervisão e também mantém atuação internacional, em Portugal.

Com unidades em Porto Alegre e Caxias do Sul, a Propósito existe desde 2021. Com a fusão, passa a se chamar Apex Partners. A boutique de investimentos gaúcha é conhecida por atender famílias com patrimônio relevante.

A incorporação vai permitir à Propósito oferecer outros tipos de soluções, incluindo opções a pessoas jurídicas e acesso a áreas como gestão e captação de recursos, consultoria financeira e dados.

— Fortalece ainda mais nossa presença regional e é um passo importante na nossa visão de construir o maior banco de investimentos regional do país até 2030 — diz o fundador e presidente da Apex Partners, Fernando Cinelli.

Pedro De Cesaro, criador da Propósito, assumirá a posição nacional de diretor-geral de advisory da Apex Partners, área que contempla serviços como assessoria de investimentos, consultoria e soluções para famílias de alta renda.

A equipe local também ganha o reforço da advogada Júlia Evangelista Tavares, ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre.

*Colaborou João Pedro Cecchini