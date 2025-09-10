Petrobras terá R$ 12 milhões para projetos de adaptação à mudança climática no RS

Porto Alegre é uma das cidades prioritárias. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro edital da Petrobras com foco em soluções baseadas na natureza para adaptação e resiliência climática em áreas urbanas será apresentado nesta quarta-feira (10) e vai destinar R$ 12 milhões ao Rio Grande do Sul. O valor total do investimento será de R$ 21 milhões e também vai abranger o Estado de São Paulo. O recurso é a fundo perdido — ou seja, não há necessidade de reembolso.

A seleção pública é parte das ações da Petrobras no RS após a enchente de maio de 2024. Durante o período emergencial da tragédia, foram aportados R$ 30 milhões em doações. Outros R$ 83 milhões financiam projetos socioambientais no Estado, como o VerdeSinos, que tem como objetivo construir um modelo de casa preparada para eventos extremos.

As propostas devem atender ao menos duas das cidades prioritárias — Canoas, Esteio, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Em SP, os municípios são Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga e Guarujá.

Serão aceitos planos em três eixos: hidrologia (como projetos de tratamento ecológico de efluentes e sistemas naturais de abastecimento comunitário), riscos geotécnicos e geológicos (estabilidade de encostas e mitigação de processos erosivos) e conforto térmico (corredores verdes e parques urbanos).

— A enchente no RS mostrou que é preciso se adaptar ao novo normal, com eventos extremos mais frequentes. Não pode desprezar a possibilidade de se alinhar à natureza como forma de gerar redução de emissões e adaptação — diz o gerente de responsabilidade social e projetos ambientais da Petrobras, Gregório Maciel.

Saiba como se inscrever

As inscrições começam nesta quinta-feira (11) e vão até 27 de outubro. Para se candidatar, é preciso acessar aqui. A expectativa é de que os resultados sejam divulgados em 27 de novembro. Dois projetos devem ser selecionados. As propostas precisam ser executadas em até 36 meses.

*Colaborou João Pedro Cecchini