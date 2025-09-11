Pela segunda vez, área no porto da Capital é retirada de leilão

Previsão de aporte pelo arrendamento é de R$ 21,1 milhões. Marco Favero / Agencia RBS

O terminal POA26 do porto da capital gaúcha não será mais ofertado no segundo bloco de leilões portuários de 2025. A informação é confirmada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), alegando que a decisão passa por uma "opção estratégica dos gestores, que optaram por aguardar o melhor momento para licitar a área".

O POA26 já havia sido retirado do primeiro bloco de leilões portuários deste ano. Antes, a justificativa era de que o terminal precisava de "estudo para adequar o projeto às necessidades do mercado".

Agora, segundo o ministério, "o objetivo é garantir que o leilão seja realizado em condições de mercado mais favoráveis, de forma a atrair o máximo de interessados e assegurar a melhor proposta para o setor portuário e para a sociedade".

A área em Porto Alegre tem cerca de 22 mil metros quadrados de extensão e deve ser usada principalmente na movimentação e armazenagem de granéis sólidos (grãos como soja e milho), mas não com exclusividade.

A característica do terminal é de operação de qualquer tipo de carga, o que configura área multipropósito. A capacidade total de movimentação e armazenagem é de 624 mil toneladas por ano.

A previsão de investimento a partir do arrendamento da área é de R$ 21,1 milhões, com prazo de 10 anos de concessão.

*Colaborou João Pedro Cecchini