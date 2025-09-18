Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Avaliação técnica
Notícia

Para xerife das contas públicas, deterioração fiscal no Brasil é "lenta e progressiva"

Instituição Fiscal Independente (IFI) avalia que não há crise aguda como na Argentina, mas vê "engessamento sem precedentes" do orçamento 

