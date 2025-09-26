Operadora de residencial de luxo para 60+ prepara projeto no litoral catarinense

Primeiro edifício da São Pietro Sênior fica no bairro Três Figueiras, na Capital. São Pietro Sênior / Divulgação

Depois de abrir seu primeiro edifício de luxo para pessoas de maior idade em Porto Alegre, a São Pietro Sênior, operadora de senior livings, como são chamados residenciais do tipo no setor imobiliário, terá projeto fora do Estado. O primeiro destino é o litoral catarinense.

Os sócios do grupo gaúcho São Pietro, Daniel Giaccheri e Luciano Zuffo, ainda não revelam todas as informações, mas afirmam que o empreendimento terá "mais de 150 apartamentos". Para efeito de comparação, o prédio que a São Pietro Sênior opera no bairro Três Figueiras tem 114 suítes. A outra unidade em Porto Alegre, que deve começar a funcionar em março do próximo ano no bairro Moinhos de Vento, soma 145 suítes.

— No Três Figueiras, estamos chegando perto de 70 moradores, quase 70% da capacidade. Quando você fala em senior living ou residencial geriátrico, ainda vem a palavra asilo na cabeça das pessoas, mas estamos quebrando a barreira cultural. É um mercado totalmente promissor — diz Zuffo.

Em Santa Catarina, complementa o executivo, a estrutura do edifício deve gerar "sensação bem praiana". Como parte da estratégia de apostar em novos mercados, a São Pietro Sênior deve passar a permitir que moradores transitem entre as unidades do grupo:

— Por exemplo, os residentes que estão em Porto Alegre, a partir do momento que o de Santa Catarina estiver pronto, vão poder passar uma semana lá — afirma Giaccheri.

A empresa também tem projeto em andamento em Canela, onde serão 171 suítes em empreendimento de R$ 110 milhões e 14 mil metros quadrados. O residencial de alto padrão para idosos ficará dentro do Serra Life, bairro modelo na região que também terá hospital, além de imóveis residenciais e comerciais. A previsão de entrega é 2029.

*Colaborou João Pedro Cecchini