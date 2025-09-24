Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise cambial
Análise

O que os EUA pedem em troca da ajuda de US$ 20 bilhões à Argentina

Secretário do Tesouro americano confirma valor substancial condicionado à vitória de Milei nas eleições parlamentares de outubro e ao distanciamento da China

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS