O que faziam bandeiras americanas nos atos de 7 de Setembro no Brasil

Manifestantes exibiram bandeiras do Brasil e dos EUA. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

O departamento do inacreditável não fecha no domingo. Em várias manifestações, inclusive em Porto Alegre, a bandeira desfraldada no Dia da Independência não foi a brasileira, mas a dos Estados Unidos. Sim, no Sete de Setembro, data patriótica por excelência e tradição. O mais curioso é o adereço ter sido usado pelos mesmos grupos que, até pouco tempo, diziam "Brasil acima de tudo". Para essa turma, não é mais.

Vale mais, para quem desfralda a bandeira americana no Sete de Setembro, que o Brasil abdique de sua independência e volte a ser uma colônia. Não mais de Portugal, mas dos EUA. Essa é a principal mensagem que fica dos atos, que tiveram participação bastante moderada em relação a iniciativas anteriores.

Não bastou a incitação para que o presidente dos Estados Unidos adotasse medidas que ameaçam empresas e empregos no Brasil. Era preciso proclamar em público e em fotos que esses grupos agora fazem questão de depender dos EUA para sobreviver. Nossa bandeira jamais será vermelha, azul e branca.

O resgate que os brasileiros terão de pagar pelo sequestro de boa parte das exportações brasileiras aos americanos não vai sair do bolso dos grupos que provocaram a reação irracional de Donald Trump contra o Brasil. Todos os contribuintes terão de pagar a compensação necessária para tentar evitar que negócios fechem e milhares de pessoas percam seus empregos. A ajuda de R$ 30 bilhões não sai do "dinheiro do governo", porque isso não existe. Sai do meu, do seu, do nosso bolso.