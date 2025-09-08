Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dia da Independência?
Notícia

O que faziam bandeiras americanas nos atos de 7 de Setembro no Brasil

Grupos que usavam o slogan "Brasil acima de tudo" agora deixam claro que era só uma frase para incautos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS