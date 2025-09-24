O que explica a forte queda no PIB do RS um ano após enchente se logo depois tombo foi menor

Quebra na safra foi decisiva para resultado, que teve outro componente. Renan Mattos / Agencia RBS

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul teve queda de 2,7% no segundo trimestre, tanto em relação ao trimestre anterior quanto na comparação com o mesmo período de 2024. O resultado parece intrigante comparado à baixa de apenas 0,3% de abril a junho de 2024, quando o Estado sofreu a pior catástrofe climática de sua história.

Mais uma vez, a quebra da safra de soja aparece como principal motivo. No ano passado, uma boa colheita havia sido completada antes do dilúvio. Mas a explicação não estaria completa sem o que, no ano passado, ajudou a explicar o recuo mais suave do que o temido.

Na época, os incentivos dados logo depois do desastre ajudaram a movimentar o varejo, por exemplo. Como não se repetiu neste ano, contribuiu para queda mais forte.

O grande buraco, no entanto, foi mesmo na agropecuária, que afundou 21,4% ante o trimestre anterior e 2,7% na comparação com o mesmo período de 2024. O resultado final só não foi pior porque houve crescimento da indústria, de 0,8% em relação aos primeiros três vezes do ano e de 4% frente ao trimestre de 2024 afetado pela enchente – por isso mesmo, uma base "deprimida", conforme o Departamento de Economia e Estatística do Estado (DEE).

